De Paola: “Sono perplesso da Allegri al Milan, grande punto di domanda”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista Paolo De Paola che ha detto: "Lascia perplessi l'arrivo di Allegri al Milan. A tutti bisogna dare uan seconda chance, ma ribadisco, è un allenatore che ha ricevuto un richiamo per il suo passato e non per il suo presente. Gasperini? Che scelga poi la Juve ci sta, la destinazione più naturale è questa. Non mi sembra che Gasperini abbia certe capacità di adattarsi all'ambiente Roma".