Calciomercato Milan – Colpo top, poco fa l’annuncio: “Accordo a un passo!”

Adesso il Milan vuole fare sul serio. Riportato sulla panchina Massimiliano Allegri , ora Tare si sta già proiettando sul calciomercato con obiettivi importanti. In queste ore si sta parlando molto della possibile cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City , ma i rossoneri si stanno muovendo anche sul mercato in entrata. E le ultime news in merito lo confermano pienamente.

Per quanto riguarda il fronte Reijnders, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ha sottolineato il City sta continuando il pressing sul Milan, che però non avrebbe intenzione alcuna di smuoversi dalla richiesta di circa 80 milioni di euro per il centrocampista olandese. Sul fronte del calciomercato in entrata invece, il club rossonero starebbe stringendo proprio in queste ore per un colpo davvero molto importante: ecco tutti i dettagli <<<