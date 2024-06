Tare su Broja: “Ha tutto per diventare un attaccante di prima fascia”

Prima di Italia-Albania che aprirà il Campionato Europeo per gli azzurri, l’ex ds della Lazio Igli Tare ha parlato...

Prima di Italia-Albania che aprirà il Campionato Europeo per gli azzurri, l’ex ds della Lazio Igli Tare ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Armando Broja , profilo accostato anche al Milan .

“Farà esperienza, ha tutto per diventare un attaccante di prima fascia a livello mondiale. Ho ancora qualche dubbio sull’atteggiamento: quando in campo dimostrerà sempre l’umiltà e lo spirito do sacrificio che servono a vantaggio del gruppo, confermerà quello che ci si aspetta da lui. Perché ha caratteristiche rare, nel calcio di oggi”.