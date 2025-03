Milan, tanta spesa e poca resa: il bilancio negativo del mercato

Il Milan in questa stagione ha speso oltre 100 milioni tra estate e inverno per rinforzare la rosa, ma il rendimento in campo è peggiorato

Lorenzo Focolari Redattore 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 10:18)

Il Milansta vivendo una stagione decisamente negativa. Un andamento che va in controtendenza con gli investimenti fatti tra estate e inverno. E infatti oggi La Gazzetta dello Sport titola così: "Milan: acquisti sì, risultati no. Spendere non fa rima con...vincere".

Il club rossonero al momento è al nono posto ed è uscito prematuramente dalla Champions League. Eppure sul mercato le spese ci sono state. La Rosea sottolinea come il Diavolo abbia investito 108,5 milioni di euro per i cartellini. Eppure, nonostante gli sforzi per migliorare la rosa, il Milan è passato dal secondo posto della scorsa stagione alla situazione attuale.

LE SPESE DEL MILAN — CALCIOMERCATO ESTIVO

Fofana - 20 milioni

Pavlovic - 18 milioni

Emerson Royal - 13,5 milioni

Morata - 13 milioni

Abraham - prestito

CALCIOMERCATO INVERNALE

Gimenez - 28,5 milioni

Bondo - 10 milioni

Joao Felix 4,5 milioni (prestito oneroso)

Sottil - 1 milione (prestito oneroso)

Walker - prestito.