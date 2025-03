Milan News, Paratici prepara un mercato da urlo: “Ecco chi vuole comprare”

Fabio Paratci è il nome in cima alla lista di Giorgio Furlani, il candidato principale a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. L'ex Juventus scalpita, è pronto a riprendere in mano le redini di un nuovo progetto, proprio quello che il Milan dovrà inaugurare alla fine di questa stagione. Il nuovo ds, con lo stesso Furlani, sceglierà il prossimo allenatore del Milan e poi, chiaramente, condurrà il calcimercato estivo rossonero. E, come detto, il dirigente piacentino è il nome più caldo per il Diavolo. Lo conferma anche calciomercato.com, che sottolinea come Paratici e il Milan potrebbero arrivare a un accordo definitivo entro stretto giro di posta. Ma non solo. Ci sarebbe infatti già una lista di giocatori attenzionati da Paratici e che il dirigente ha osservato molto da vicino di recente che potrebbero fare proprio al caso del Milan in vista del prossimo mercato. Senza perdere altro tempo dunque, andiamo a sfogliare nome per nome la lista dei giocatori sul taccuino di Paratici in ottica Milan <<<