Nesta: “Al primo anno al Milan vinsi la Champions League e…”

Come ha trovato il Milan: "Top mai visto. Puoi prendere qualsiasi casa che vuoi in affitto e loro ti pagano l'affitto. Dopo, se vuoi, ti portano al mobilificio e ti comprano tutti i mobili che vuoi. A mia moglie ho detto: "Non facciamo i romani" (ride, ndr). Davvero, devi solo pensare a giocare. All'inizio stavo male perché mi ero staccato dalla Lazio, ma poi, dopo che ho capito in che tipo di club ero, mi sono tirato su le maniche. I primi quattro mesi ho fatto schifo. Prima partita a Modena, il mio esordio: ho fatto ridere. Poi sono partito, Paolo mi ha dato una mano. All'inizio non ero ancora pronto a staccarmi da Roma. Poi però ho cominciato e nel primo anno sono stato fortunato perché abbiamo vinto la Champions League".