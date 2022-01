Dall’Inghilterra: Tanganga piace a Maldini, ma è una trattativa complessa

Secondo quanto riportato dal portale inglese The Athletic Paolo Maldini e Frederic Massara seguono con interesse Tanganga. Ma c'è un problema

Tanganga fin dalla prima partita ha dimostrato di avere stoffa. E l'avversario non era dei più facili: il Liverpool di Klopp. Mourinho, allora sulla panchina degli Spurs è in emergenza e lo lancia in campo con un consiglio: “Niente paura, segui i tuoi compagni”. I londinesi non riescono ad evitare la sconfitta ma il classe '99 viene lodato dallo Special one in conferenza stampa: “Non era facile marcare Salah e gli altri, deve essere contento del debutto in Premier”. Un battesimo di fuoco che è finito anche sulla serie TV del club “All or Nothing” in cui si nota anche la timidezza del ragazzo per la prima volta vicino ai big.