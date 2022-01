Maldini ci prova per un Tomori-bis: ecco la situazione

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini ci prova per un difensore viste le problematiche nel reparto arretrato.

Il Milan è sempre molto attento al mercato in entrata . Le situazioni che si potrebbero presentare di fronte alla società rossonera sono di quelle ghiotte. La situazione difficile legata al Covid 19 e il grave infortunio occorso al difensore danese Simon Kajer, hanno indotto la società rossonera guidata sul mercato da Paolo Maldini e Massara ha guardarsi attorno. Da qui alla fine di gennaio è atteso almeno un colpo in difesa.

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini ci starebbe provando per Tanganga del Tottenham. Il giocatore è un 22enne e sta trovando davvero poco spazio con gli spurs in questa stagione. Antonio Conte potrebbe lasciarlo partire ma con delle condizioni . Il Tottenham al momento non avrebbe aperto al prestito e vorrebbe liberare Tanganga solo a titolo definitivo. Il Milan su queste basi resta abbastanza poco convinta. Tanganga ha fino ad ora giocato 41 partite con gli spurs. Soltanto 17 in questa stagione. Per età e qualità Tanganga è un profilo che piace. Paolo Maldini vorrebbe fare un'operazione alla Tomori-bis.

Sono i più ruoli in cui Tanganga può giocare che fanno gola al Milan e a Paolo Maldini. Difensore centrale, all'occorrenza terzino di spinta. Tanganga potrebbe essere un ottimo acquisto per i rossoneri. Il problema è sempre lo stesso. Paolo Maldini non si vuole impegnare pagando cifre astronomiche per i cartellini e vorrebbe fare un'operazione in entrata ma solo in prestito con al massimo un diritto di riscatto.