Italia-Spagna: per un’altra finale, Mancini e i dubbi da sciogliere

Di nuovo una contro l'altra, tre mesi dopo. Sempre in semifinale. Italia e Spagna si preparano all'ennesimo faccia a faccia.

Quando sono passati solo tre mesi dal duello a Euro 2020 che valse un posto a Wembley contro l'Inghilterra, gli Azzurri sfidano ancora una volta la Roja in semifinale, stavolta della Nations League. Teatro dello scontro il Meazza di SanSiro, lì dove andrà in scena anche la finalissima di domenica sera contro la vincente di Francia-Belgio; chi perderà, invece, giocherà all'Allianz Stadium per il terzo e quarto posto.