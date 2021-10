Milan, in mano un talento francese. Ma l’affondo solo se partirà Kessié

Il Milan ha in mano il talento transalpino ma Maldini e Massara prima di tentare l'affondo vorrà essere sicuro di aver perso Kessié

Franck Kessié è tornato. L'ivoriano, sabato sera, è stato protagonista nel bellissimo match contro l'Hellas Verona vinto, in rimonta 3 a 2, segnando un calcio di rigore che ha portato la formazione di Pioli sul momentaneo 2 a 2. Un gol importante per l'ex Atalanta visto che non la rete in campionato mancava al numero 79 da ben cinque mesi.

Resta ancora da capire però il suo futuro visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e la firma non sembra non arrivare. Ma nonostante ciò, e alcune prestazioni sottotono, l'ivoriano rimane un titolare inamovibile di Stefano Pioli.

Paolo Maldini e Frederic Massara nella paura di perdere il classe '96 a parametro zero ha già ingaggiato per la prossima stagione Yacine Adli, rimasto al Bordeaux per continuare il suo percorso di crescita. In molti, tra tifosi e addetti ai lavori, hanno fatto notare come il talento transalpino classe 2000 ha caratteristiche tecnico tattiche diverse. Per questo il duo mercato rossonero è alla ricerca di un giocatore con caratteristiche più simili a quelle di Kessié.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com l'obiettivo numero uno per la mediana sarebbe un altro francese: Boubacar Kamara. Il classe '99 potrebbe arrivare a Milanello da svincolato visto che il contratto con l'Olympique Marsiglia scadrà il prossimo giugno. Eppure il Milan avrebbe congelato il suo acquisto.

Prima di affondare il colpo la dirigenza rossonera vuole capire quale sarà il futuro del contratto del Presidente. Fino a quando ci sarà una speranza, seppur lieve, il Milan non cercherà alternative.

Gli scout rossoneri sono sicuri del talento di Kamara, ma Maldini e Massara avrebbero chiesto maggiori informazioni e valutazioni sul talento transalpino visto che ancora non è esploso definitivamente.

Appena quindi il management rossonero avrà ricevuto il plico con i dettagli su Kamara e sarà sicuro di non poter rinnovare il contratto di Kessié, il Milan si fionderà sul mediano dell'Olympique Marsiglia.