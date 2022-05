Tacchinardi: “L’Ibra di oggi va bene per oggi, ma non per il futuro del Milan”

L'ex giocatore, allenatore e opinionista Alessio Tacchinardi ha parlato del Milan. Lui ma non solo: sentite le loro parole

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web durante il consueto programma Maracanà ha parlato Alessio Tacchinardi che ha detto: "Ibra vederlo entrare 2-3 minuti va bene oggi ma non va bene per il futuro. Hanno fatto bene a prenderlo per far crescere il gruppo, perché è un vincente nato, però oggi il Milan non può non prendere un attaccante di livello. Belotti? Anche no. Serve uno più forte, almeno ai livelli di Osimhen". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web durante il consueto programma Maracanà dove ha parlato Alessio Tacchinardi.

L'ex tecnico Ivo Pulga ha parlato invece di Sandro Tonali

A MilanNews.it è intervenuto Ivo Pulga che ha detto: “Ha tutto per farlo, ha rinnovato senza problemi, è un milanista. Si merita tutto quello che sta ottenendo. E’ il futuro del Milan ma anche della Nazionale italiana con i giocatori che ci sono in giro. Se è più Pirlo o più Gattuso? Un mix di entrambi, buona qualità e ottima interdizione. Cinquanta e cinquanta””. Queste le parole in esclusiva a MilanNews.it dove è intervenuto l'ex tecnico Ivo Pulga.

Del Milan ha parlato anche il noto opinionista Matteo Marani

Matteo Marani ha parlato a Milan tv della squadra rossonera e ha detto: "Il Milan non ha mai piazzato polveroni o polemiche. Alle volte i tifosi premevano per avere proteste ma la dirigenza si è distinta per stile e eleganza. Lo stile contrassegna il modello di vincere e il Milan in questo senso è un esempio. L'errore più clamoroso è stato quello dello Spezia, è un errore ingiustificabile e che per me potrebbe portare agli estremi di rigiocare una partita del genere. E' paragonabile a un pallone che entra di due metri e la goal line technology che non suona". Queste le parole di Matteo Marani che ha parlato a Milan tv della squadra rossonera.