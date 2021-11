Tacchinardi: “Pioli sta entrando nel cuore dei giocatori”

L'ex giocatore della vecchia signora Alessio Tacchinardi ha parlato dell'Italia. Le parole del noto opinionista.

"Penso che Gianluca Scamacca sia quello più adatto a fare una partita così, ma solo l'allenatore sa in che condizione è. Forse è l'unico con quella fisicità e forse non è così pronto per avere una responsabilità simile. Se in caso di disastro, Mancini dovrebbe dimettersi? Sarebbe folle discutere Roberto Mancini". Queste le parole di Tacchinardi sull'Italia. La Nazionale di Roberto Mancini sarà impegnata stasera nella sfida importantissima contro l'Irlanda del Nord per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in programma in Qatar nel 2022.