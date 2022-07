Svolta per Renato Sanches: il presidente ha deciso, interviene di persona!

Lo scenario attorno all'obiettivo numero uno del Milan Renato Sanches pare più intricato che mai. Ma attenzione all'ultima indiscrezione!

Redazione Il Milanista

Non c'è pace per Renato Sanches. Il PSG ed il Milan stanno facendo fuochi e fiamme per portarsi a casa il portoghese. È letteralmente una battaglia all'ultimo sangue, nessuno vuole cedere. Il Diavolo infatti ha trovato - un po' a sorpresa visto l'affare Botman - l'intesa con il Lille, il giocatore dal canto suo vorrebbe accettare la corte dei parigini. Sia per il blasone, sia per gli uomini di sua fiducia (il neo allenatore Galtier e il direttore sportivo dei parigini Luis Campos: entrambi lo hanno accolto e lo hanno esaltato al Lille dopo il flop al Bayern Monaco).

Chi la spunterà? È troppo presto per dirlo, l'idea è che la trattativa possa protrarsi ancora per diverso tempo. O forse no. Forse potrebbe risolversi nel giro di pochi giorni. Il tutto, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Le 10 Sport, farebbe presumere una presa posizione diretta e chiara. O ancora meglio, un intervento in prima persona direttamente da parte del numero uno dei Rouge e Bleus, Nasser Al-Khelaifi. Il presidente dei Campioni di Francia vorrebbe seriamente porre la parole "fine" ad una telenevola infinita di mercato. Il Paris Saint-Germain desidera troppo il lusitano, lo considera centrale in un progetto di rinascita dopo la deludente scorsa stagione.

E il Milan? Rischia seriamente di restare "fregato". Per l'ennesima volta. E questo non va bene, i tifosi non lo accetterebbero. L'ultima delusione di mercato si prospetta. Ma nulla è ancora deciso, tutto è ancora in dubbio. Quel che è sicuro è che se il Milan desidera ardentemente l'ex Benfica, deve fare lo scatto in avanti. Deve avere il coraggio di affrontare a viso aperto Al-Khelaifi e company. Lo vuoi? Vallo a prendere, senza se e senza ma. Un modo può essere quello di alzare l'offerta relativo all'ingaggio e farlo sentire da subito fondamentale all'interno del gruppo squadra, magari concedendogli i calci di rigore. Insomma Diavolo, basta chiacchere, è arrivato il momento di fare sul serio.