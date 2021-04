SUPERLEAGUE | City e Chelsea pronte ad uscire! Alle 23:30 riunione d’emergenza dei big

A Montreux intanto è stata la giornata del Congresso Uefa: il numero uno della Figc Gravina eletto nel Comitato esecutivo Uefa.

Un giornalista del Sole 24 Ore ha parlato a MilanNews.it della Super League: “La Super Lega è funzionale a due obiettivi finanziari, uno più immediato e diretto per i club che aderiscono, che gli permette di superare le perdite economiche in gran parte dovute al Covid che potrebbero essere in totale superiori ai due miliardi e mezzo. Ma soprattutto ha una valenza finanziaria per tutto il sistema perché il progetto industriale che sta alla base della Super Lega è un progetto che punta a salvare il calcio, come ha detto Florentino Perez, nell’ottica in cui c’è un’audience del mondo giovanile che è sempre meno attenta al prodotto calcio. E allora continuare con l’attuale formula significa rischiare di perdere in futura questa audience, le generazione Z ma non solo, che ha nell’ambito dell’economia dell’attenzione sempre più dispersione verso altri tipo di interessi".