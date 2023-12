La Supercoppa cambia i programmi e sulla 19a giornata di Serie A…

La Lega Serie A , con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato i dettagli della 19esima giornata che si giocherà fra il 5 ed il 7 gennaio 2024. Una giornata importante non solo perché chiuderà il girone d'andata, ma anche perché sussistevano dubbi in merito alle calendarizzazione delle partite riguardanti Inter , Napoli , Lazio e Fiorentina , ovvero le 4 squadre che si giocheranno la Supercoppa Italiana.

