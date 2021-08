Supercoppa Europea: ai rigori il Chelsea batte il Villarreal

Il Chelsea vince il primo trofeo stagione battendo, ai calci di rigori, il Villarreal al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast.

Nella sera di ieri è andata in scena la Supercoppa Europea, ovvero la sfida tra gli ultimi vincitori della Champions League (Chelsea) e quella dell'Europa League (Villarreal). Un match, che si è giocato al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast.

Ma la partita ha messo in evidenza anche altre due note: la prima la classe di Ziyech, la seconda perché il Chelsea abbia insistito tanto per l'arrivo di Lukaku. Il marocchino è partito titolare ha segnato il gol del momentaneo 1 a 0. Una rete segnata su assist di Alonso, bravissimo a servire il marocchino ex Ajax con un passaggio illuminante. La seconda nota è perché la formazione blues abbia deciso di staccare un'assegno da 115 milioni di euro all'Inter per l'attaccante belga. Timo Werner si è reso protagonista solo una volta, costringendo Asenjo, il portiere del subarillo amarillo, al miracolo. Poi l'attaccante tedesco è sprofondato nell'anonimato più totale. E non è un caso che la UEFA abbia nominato come miglior giocatore della partita Gerard Moreno, autore del pareggio al minuto 73.