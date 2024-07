Suggestione Rabiot per il Milan: il francese piace molto ai vertici rossoneri

Adrien Rabiot lascia ufficialmente la Juventus . A confermarlo è stato lo stesso direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli che nella conferenza stampa delle 14 ha di fatto salutato il francese augurandogli le migliori fortune per il suo futuro.

Il Milan ci pensa

Dalle parti di Milanello la suggestione Adrien Rabiot veleggia ormai da qualche mese. Sembra che sia stata anche presentata un'offerta di ingaggio alla mamma-procuratrice del giocatore. Il centrocampista francese aspetta il Real Madrid o la Premier League ma non ha detto di no al Milan. Ibra e Furlani dovrebbero fare uno sforzo per acconterarlo dal punto di vista salariale. Nulla è precluso.