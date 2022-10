Grande successo per l’AC Milan Trophy Tour a New Yok: presente Florenzi

Ha avuto un grandissimo successo la seconda tappa dell’ AC Milan Trophy Tour , realizzato in partnership con Emirates. Venerdì 7 ottobre i tifosi rossoneri hanno avuto l’opportunità di incontrarsi al PUMA NY Flagship Store, dove hanno visto da vicino la Coppa Campioni d’Italia 2021/22. Invece sabato 8 ottobre al 40/40 Club di Manhattan i tifosi si sono radunati per vedere la partita di San Siro tra Milan e Juventus . Ospite d’onore è stato Alessandro Florenzi , che ha visto la partita con tutti i tifosi provenienti da più parti degli Stati Uniti e poco prima del fischio d’inizio ha salutato il popolo rossonero presente sugli spalti del Meazza.

Al Club di JAY-Z si sono presentati più di 500 supporters, registrando un vero e proprio sold out. All’evento hanno preso parte il Fan Club di New York e altri di varie città americane. Un altro ospite speciale è stato Metta World Peace, ex cestista dei Los Angeles Lakers e Campiona NBA nel 2010. L’ex cestista ha dichiarato: “Sono stato a una partita del Milan a San Siro qualche anno fa, all'epoca giocavo in Italia. Mi sono divertito moltissimo, spero di poter tornare presto per un'altra partita. Vedere il Milan a New York è stupendo, questa è la mia città. Sono felicissimo che siate qui, fare crescere il brand qui negli USA è fantastico".