Stroppa: “Galliani è più determinato ora di quando era al Milan”

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha parlato di Adriano Galliani in vista del mercato estivo che aspetta la squadra brianzola

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato il tecnico del Monza Giovanni Stroppa il quale sulla promozione del Monza, ma in particolar modo sull'a.d. Della squadra brianzola Adriano Galliani ha detto: " Galliani? Lo vedo molto determinato, forse ancora più qui che al Milan. Adriano Galliani è nato a Monza, è cresciuto qui, quindi questo obiettivo se lo sentiva proprio addosso. Chi più di lui ha sentito questo successo? Credo nessuno".

"Loro due hanno una capacità di curare i particolari, mettono nelle condizioni di rendere al meglio tutti quanti. La bellezza è che c'è un quotidiano che è impagabile. C'è un confronto di idee che non è da tutti". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato il tecnico del Monza Giovanni Stroppa dopo la promozione in Serie A centrata dalla squadra brianzola.