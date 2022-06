Stillitano su RedBird: “Modello Liverpool e no a spese folli. Lo stadio..”

Charlie Stillitano, ha concesso un'intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche dell'ingresso di RedBird nel Milan.

Redazione Il Milanista

Charlie Stillitano, l'uomo d'affari che ha portato il calcio negli Stati Uniti, ha concesso un'intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche dell'ingresso di RedBird nel Milan.

MODELLO LIVERPOOL - "C’è bisogno di tempo per far crescere il business. Non è un asset basato unicamente sui trofei, non c’è un magnate che non bada a spese. Il giusto paragone può essere fatto con il percorso del Liverpool. I Reds sono un modello da seguire, per una squadra costruita in tanti anni".

NO A SPESE FOLLI - "I rossoneri però già ora possono contare su una rosa composta da giocatori molto competitivi. Secondo me quindi non ci saranno investimenti stile PSG o City ma RedBird si affiderà alla capacità di Ivan Gazidis, Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli, che sono stati bravissimi, sanno come far crescere ancora i calciatori".

STADIO - "Oggi servono le risorse economiche per aumentare i ricavi ed essere in attivo. E al Milan lo sanno benissimo. Sarà fondamentale quindi per i rossoneri, come per tutte le altre squadre italiane, la questione relativa all'impianto sportivo. Così ci si potrà avvicinare alle grandi d’Europa".

La RedBird Capital Partners ha acquistato ufficialmente il Milan con un'offerta da 1.2 miliardi. Si tratta di una società americana con grande esperienza nello sport. Sono investitori in Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool (e dei Boston Red Sox) e controllano l'85% del Tolosa in Francia, appena promosso dalla Ligue 2 alla Ligue 1. Il fondatore è Gerry Cardinale, ex partner di Goldman Sachs