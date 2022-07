Pioli: “Estate bellissima, dobbiamo ricreare la magia dello scorso anno”

VALUTAZIONI: «Per le valutazioni aspettiamo, non siamo ancora al completo. Importante era tornare a lavorare e ricreare quella sintonia e quella piccola magia che c’era nella passata stagione grazie alla disponibilità dei calciatori. Lo stesso percorso dovremmo farlo quest’anno, ora aspettiamo il rientro di tutti ma ci sentiamo e siamo molto motivati».

RAPPORTI SQUADRA-ALLENATORE: «Siamo rimasti in contatto tutta l’estate, ci si manda dei messaggi. Abbiamo continuato a festeggiare anche da lontano e abbiamo cominciato a parlare della prossima stagione. Bello vincere ma sappiamo quello che abbiamo fatto per riuscirci e sappiamo anche cosa fare per riprovarci».