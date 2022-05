Stefano Pioli: ” Sono felice per i miei tifosi. Dedico la vittoria a mio padre”

Questa volta è vero, lo possiamo dire: il Milan è ufficialmente campione d'Italia. Vediamo insieme le parole di Stefano Pioli nel post gara.

Sul momento: "Sono felice per i miei giocatori e per i miei dirigenti e soprattutto per i nostri tifosi fantastici. Ovviamente anche per il mondo Milan che si merita tutto questo, per come abbiamo lavorato e per tutto.