Pioli: ” L’ Atalanta è stata forte. Siamo stati bravi in entrambe le fasi”

Questa sera alle ore 18:00 il Milan ha ospito l' Atalanta a San Siro. La gara è terminata 2-0 a favore dei rossoneri, i quali hanno messo un tassello in più alla vittoria finale. Dipenderà tutto dai cugini nerazzurri che questa sera alle ore 20.45 affronteranno il Cagliari alla Sardegna Arena, in caso di uno stop degli uomini di Inzaghi, i diavoli si laureerebbero infatti campioni. A sbloccare il risultato a San Siro è stato il solito Rafael Leao, mentre il raddoppio rossonero è arrivato grazie ad una percussione offensiva di Theo Hernandez che ha steso letteralmente la difesa avversaria.

La parola chiave della gara era il 120% , sei soddisfatto? : Molto soddisfatto, Atalanta è forte. Siamo stati bravi sia in fase difensiva che offensiva. Siamo stati bravissimi a crederci sempre. è stata una vittoria meritata per il loro talento e per la voglia di lavorare da squadra.