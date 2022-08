Stefano Pioli è deluso: “Ci è mancata la lucidità, dobbiamo migliorare”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione dei suoi in Sassuolo-Milan. Queste le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Dazn lo scialbo pareggio per 0-0 contro il Sassuolo . Una prestazione sicuramente deludente , che lascia quell'amaro in bocca tanto fastidioso quanto insopportabile. Qui di seguito, cari lettori de IlMilanista, vi riportiamo le affermazioni di Pioli .

Sulla deludente prestazione di questa sera : "È mancata lucidità, bisogna leggere meglio le situazioni, quel che ti concede e che non ti concede l'avversario. Siamo partiti bene, dopo quando il Sassuolo si è abbassato andavamo troppo profondi quando non c'era lo spazio. Troppa frenesia, poca qualità nei movimenti"

Su De Ketelaere schierato in posizione da falso nove: "Devo cominciare a gestire le forze dei giocatori. Senza Origi e senza Rebic era complicato ma Charles è abituato a fare il falso 9. Abbiamo provato un po' di più ad aprire la difesa avversaria, ma spesso siamo stati poco lucidi. Dal 70' in poi abbiamo giocato come se mancasse solo un minuto e invece c'era tempo. Non dobbiamo crearci troppa frenesia che non ci porta a una qualità di gioco migliore"