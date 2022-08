Stefano Pioli: “Siamo molto motivati. I nuovi acquisti faranno la differenza”

Sul rientro in campo: "Torniamo in campo con tanta energia e con tanta voglia di far bene. In tutti noi c'è voglia di partire subito bene in campionato. Questa è la prima partita dopo la vittoria dello Scudetto. Ci siamo preparati molto bene, abbiamo gli stimoli giusti. Il nostro obiettivo è di essere squadra anche nei momenti difficili, situazione che ci ha spesso contraddistinto"