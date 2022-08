Pioli felice a metà: “Possiamo fare meglio, ci prendiamo le cose positive”

È un Pioli felice sì, ma non completamente. La vittoria per 4-2 sull'Udinese non lo convince appieno, le sue dichiarazioni lo confermano

Redazione Il Milanista

Stefano Pioli ha commentato il suo Milan nel post partita della gara dell'Udinese. E lo ha fatto ai microfoni di Dazn. Qui di seguito, cari amici e lettori assidui del nostro network IlMilanista.it, vi riportiamo le sue dichiarazioni in anteprima.

Su cosa il Milan deve migliorare: "Non ho sopportato prendere il gol dopo pochi istanti dall'inizio del match, un po' come col Vicenza. Dobbiamo migliorare su questo particolare. Nella prima mezz'ora abbiamo fatto bene, ma a livello tecnico dobbiamo migliorare. Ci portiamo a casa le cose positive"

Sulla partita di Brahim Diaz: "Con Brahim siamo stati chiari: vogliamo che occupi maggiormente l'area di rigore e che sia più efficace negli assist. È vero, abbiamo giocato molti palloni con tanta leggerezza, dobbiamo crescere. La squadra però ha fatto un notevole passo avanti: sulla voglia e sul credere nelle nostre capacità"

Sulla prestazione di Ante Rebic: "Ante è straordinario. Meglio di così non poteva iniziare, sono soddisfatto della sua partita. Il suo lavoro per la squadra è fantastico. E non mi riferisco solo al gol, ma anche nello smarcamento e nei movimenti senza palla"

Sullo spezzone di partita di De Ketelaere: "È un ragazzo molto acuto, è sveglio. Riesce a leggere in anticipo ciò che gli capita intorno. La sua estate è stata molto movimentata, ma col tempo e col gioco piano piano si può abituare. Logico, ci vorrà del tempo per vederlo al 100% ma sulle sue qualità mai stati dubbi"

Sulla fase difensiva dei ragazzi: "Dobbiamo migliorare decisamente meglio, così non va bene. Quando ci applichiamo meglio, i nostri difensori riescono ad avere la meglio. Quando ci capita di difendere alti, alcune volte siamo più efficaci e più attenti"

Sull'intensità di gioco e sul ritmo partita: "Sarò sincero, abbiamo applicato gli stessi carichi della passata stagione, né più né meno. È fondamentale farsi trovare pronti. La grande intensità è un nostro requisito nel modo di allenarci. Per ora la condizione è positiva, ma possiamo migliorare. Il modo in cui andiamo a giocare ci deve portare ad una certa tipologia di prestazione, fisica e mentale. I miei ragazzi lo sanno, devono correre molto. Se ci riusciamo, abbiamo il poter di dominare sia i nostri avversari che la partita stessa"

Sul coro "Pioli is on fire" e sul video con Bob Sinclair: "Pensavo che lo conoscesse, sono sorpreso. Scherzo ovviamente. I nostri tifosi sono incredibili, i loro cori ci riempiono di entusiasmo, ci danno energia. È sempre bello ascoltare - il coro -, spero che non si fermi con l'estate. Dobbiamo ancora lavorare. Per carità, siamo partiti bene in questa stagione, ma è molto lunga. Sicuramente faremo altri errori, anche perché non si può pensare di essere perfetti. Il nostro obiettivo è di sbagliare il meno possibile"