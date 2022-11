Pioli: “Domani dobbiamo giocare come sappiamo. Sul sorteggio…”

Oggi alle ore 13:00 il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa il match di domani tra la Cremonese ed il Milan

Oggi alle ore 13:00 il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa ai giornalisti il match infrasettimanale di martedì sera tra i rossoneri e la Cremonese di Alvini. Di seguito scopriamo le parole del mister dei diavoli.

Sorteggio Champions: Tottenham: "Partite difficili, contro un avversario forte e un allenatore che ci conosce. In queste partite è impensabile trovare avversari semplici. Sarà stimolante e vogliamo giocarcela con fiducia e consapevolezza".

Sul match di domani: "Dobbiamo giocare bene, soprattutto con continuità. Nel senso che le partite si preparano con strategia e posizioni. Non dobbiamo farci portare via dagli episodi o dal cambiamento del risultato. Ma continuare a giocare come sappiamo. Saranno motivatissimi, è il loro modo di giocare, ma dobbiamo esserlo anche noi. È un momento importante, mancano due partite alla sosta e dobbiamo stare attaccati al Napoli, che nessuno pensava potesse fare così bene".