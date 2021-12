Eranio: “Milan, a gennaio serve un difensore e un attaccante”

Stefano Eranio ex centrocampista rossonero è intervenuto per parlare del mondo rossonero e degli obiettivi di mercato.

Stefano Eranio ex giocatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni nella redazione di Milannews per commentare l'andamento del Milan. Vediamo le parole dell' ex centrocampista. "Tutti avrebbero messo la firma per essere in questa posizione al giro di boa. Tutti stanno facendo un ottimo lavoro, a partire dalla società e dai dirigenti. Poi chiaramente la differenza spesso la fa anche la fortuna. Con fortuna si intendono gli episodi e gli infortuni per esempio. Nell'arco di un campionato la squadra con la rosa che ha più qualità riesce più facilmente a superare queste difficoltà". Sulla corsa scudetto: "L'Inter, per me, è la squadra più attrezzata per lo scudetto, ha fatto dei cambi, ma li ha fatto con intelligenza, sostituendo chi è andato via con giocatori di qualità. Loro sono davanti a tutti, poi ci sono Milan, Napoli, Atalanta e Juventus. La speranza è che i rossoneri abbiano scontato la sfortuna, ma già trovarsi in questa posizione dopo tutti questi problemi è sicuramente positivo. Sono convinto che il Milan possa arrivare fino in fondo".