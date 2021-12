Girone di andata archiviato: le statistiche del Milan

Il girone di andata della Serie A si è concluso. E' tempo di tirare le somme della prima metà di campionato del Milan. Ecco le statistiche.

La differenza tra le partite giocate in casa e quelle in trasferta non è molto ampia. Le gare disputate a San Siro sono state 9 , nelle quali il Milan ha totalizzato 19 punti , con 6 vittorie , un pareggio e 2 sconfitte . Le partite giocate fuori dalle mura amiche sono state 10 e i rossoneri hanno conquistato 23 punti , con 7 vittorie , 2 pareggi e una sconfitta .

Per quanto riguarda i gol segnati, il Milan ha il secondo miglior attacco del nostro campionato con 40 reti realizzate. Al comando di questa speciale classifica ci sono i nerazzurri a quota 49. Diversa, invece, la situazione dei gol subiti. I rossoneri sono la sesta miglior difesa della Serie A, con 22 reti incassate. Il primato, in questo caso, spetta al Napoli, con soli 14 gol concessi. Sul rendimento in casa e in trasferta, il Milan, a San Siro ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8, mentre lontano da Milano ha messo a segno 24 reti e ne ha incassate 14.