Bianchessi: “Stanga era due spanne sopra gli altri sin da piccolo”

L'ex responsabile del settore giovanile del Milan Mauro Bianchessi ha parlato a Tuttosport del giovane Luca Stanga.

"Lo visionai insieme a Gatti , che era il nostro osservatore per la zona di Crema. Lui giocava nel Crema 2000 e quando lo feci venire al Vismara per fare il provino, era pieno inverno. Chiamai il mister dei pulcini dell’epoca, Andrea Biffi e gli dissi che ne avevamo trovato un altro, ovvero un ennesimo talento da portare al Milan e far crescere. Fece un provino impressionante per temperamento e capacità tecnico-fisiche per un bambino della sua età. Era due spanne sopra gli altri. Era un leader fin da piccolo tanto è vero che divenne subito capitano. L'incontro con i genitori? Eravamo in aperta campagna cremasca, nella cascina del padre. Raggiungemmo l’accordo in mezzo alla natura, circondati da centinaia di mucche. Una giornata incredibile". Questo il simpatico racconto dell'ex responsabile del settore giovanile del Milan Mauro Bianchessi che ha parlato a Tuttosport del giovane Luca Stanga che ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A con il Milan nella partita di Serie A contro il Venezia.