Stallo Milan-De Ketelaere, spunta un nuovo nome! Arriva dalla Serie A

La trattativa non si sblocca. Niente da fare. E De Ketelaere rischia clamorosamente di saltare. Spunta però un nome a sorpresa, dalla Serie A

Redazione Il Milanista

Niente da fare, anche oggi la trattativa per portare Charles De Ketelaere al Milan non si sblocca. E il nodo è sempre quello, il rilancio finale che non arriva. Maldini e Massara non intendono per alcuna ragione al mondo rialzare a l'offerta: 30 milioni di euro + 2 di bonus pare essere la loro offerta finale. Il Brugge però non si discosta nemmeno lui: ne servono almeno 35 per chiudere definitivamente la trattativa. È muro contro muro, nessuno vuole cedere. Vedremo se nei prossimi giorni qualcuno cederà. Se non dovesse essere, beh allora De Ketelaere non verrà mai a Milanello da calciatore del Milan.

Ed è questo lo scenario che più di tutti spaventa il Diavolo e tutti i suoi tifosi. Non poter vedere il loro beniamino, il talento cristallino classe 2001 incantare San Siro. Se il rilancio non avverrà, allora la trattativa potrebbe saltare. Ma Maldini e Massara hanno già pronti tanti altri giocatori che farebbero comodo e che potrebbero fare bene al Milan. Uno di questi, lo riporta direttamente La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare direttamente dalla nostra Serie A. In particolare da Napoli - quest'estate meta molto rinomata per le emigrazioni e per gli addii, di conseguenza anche questo addio potrebbe non essere una novità.

Parliamo in particolare del trequartista titolare sì, ma che nelle ultime giornate pare aver perso il posto: Piotr Zielinski. Il polacco è chiamato quest'anno alla stagione della rivalsa, della rivincita. È necessario trovare quel salto di qualità che tanto gli è mancato. 28 anni e ancora tanta voglia di incantare. Il Napoli per farlo partire è stato chiaro: vuole almeno 40 milioni netti, di meno non ascolta offerte. Anche perché per i partenopei, Zielinski vuol dire tanto. Per carità, peccherà di continuità, ma il suo apporto e il suo essere decisivo sono stati fondamentali nella sua parentesi azzurra. Il Milan, ma anche gli altri club fra cui il West Ham, sono avvertiti: per Zielinski servono 40 milioni cash.