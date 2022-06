Stadio a Sesto, attesa per l’esito delle elezioni: Di Stefano favorevole

Il nuovo stadio del Milan ruota intorno alle notizie in arrivo da S.S. Giovanni dopo le elezioni che si sono svolte nella giornata di ieri.

La partita del nuovo stadio del Milan ruota anche intorno alle notizie in arrivo da Sesto San Giovanni dopo le elezioni comunali che si sono svolte nella giornata di ieri. Nel comune lombardo limitrofo a Milano i seggi si sono chiudi alle 23.00 con l’affluenza segnalata al 49,14%. In leggero calo rispetto alle precedenti amministrative quando era stata del 50,93%. L’attesa ora è per l’inizio dello scrutinio, che partirà alle 14.00 di oggi. Cinque anni fa al primo turno l’allora candidata del centrosinistra Monica Chittò ottenne il 30,9% dei voti rispetto allo sfidante Roberto Di Stefano che si fermò al 26%, ma che poi venne eletto sindaco due settimane al ballottaggio con il 58,6%.

Come sappiamo Di Stefano è favorevole alla costruzione dell’impianto nel comune di Sesto Sa Giovanni, mentre il suo avversario, Michele Foggetta (vincitore delle primarie per il centrosinistra) è contrario. Foggetta tempo fa aveva dichiarato: “Sesto continua ad essere una delle città più cementificate del Nord d’Italia. Una delle città più inquinate e dove arriveranno nuove strutture ospedaliere legate alla Città della salute. Pensare di portare qui lo stadio non è assolutamente una priorità che serve”.

L' obiettivo principale di Gerry Cardinale, il Nuovo Stadio. Il numero uno di RedBird, al 'Financial Times', ha evidenziato come un brand come quello rossonero debba per forza avere un'infrastruttura che si faccia garante della potenza del club. Queste le sue parole:"Un marchio di questa portata, come l'AC Milan. Dovrebbe avere un'infrastruttura che sia indicativa della sua bravura calcistica e del suo potenziale globale. Abbiamo fatto molta esperienza con i progetti di stadi negli Stati Uniti. Milano e l'Italia meritano uno stadio di livello mondiale che ospiti il meglio dello sport e dell'intrattenimento su scala globale".

Il Nuovo Stadio, riporta la 'Rosea', servirà a generare ricchezze da trasformare in investimenti per migliorare la squadra. Non appena ci sarà questo elemento allora ecco che il circolo virtuoso potrà essere avviato.