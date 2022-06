Stadio San Siro, c’è una novità: si attende il dossier da Milan e Inter

Tra calciomercato, progettazione della nuova stagione , il Milan deve necessariamente risolvere anche il nodo legato alla questione stadio.

Redazione Il Milanista

Tra calciomercato, progettazione della nuova stagione e impegni vari, il Milan deve necessariamente risolvere anche il nodo legato alla questione stadio. Che ne sarà di San Siro? Quale sarà il prossimo impianto dei rossoneri? Sarà ancora coabitato dall’Inter? Tutti quesiti a cui ancora non può essere data alcuna risposta. Ci sono però dei passi in avanti sulla vicenda. Un impianto nuovo all' avanguardia consentirebbe introiti maggiori, in grado di essere reinvestiti sulla società, club e sul mercato.

Il Comune di Milano si è attivato e ha mosso dei passi in avanti. E’ arrivata l’ufficialità per quanto riguarda la scelta sul coordinatore del dibattito pubblico sul progetto del nuovo San Siro. Questa la nota ufficiale: “È stato formalizzato oggi l’affidamento del servizio di progettazione e gestione del dibattito pubblico, sulla proposta di intervento relativa allo Stadio di Milano, ad Avventura Urbana Srl”, si legge nella nota del Comune di Milano. “L’Amministrazione comunale ha proceduto alla nomina formale del Coordinatore del dibattito pubblico nella persona di Andrea Pillon, indicato dalla società per guidare un team di quindici professionisti costituito da otto donne, fra le quali la Co-coordinatrice Francesca Fazio, e sette uomini”.

Il Comune ha fatto la sua parte, ora per procedere bisogna seguire degli step ben precisi. In particolar modo adesso la palla passa ai due club milanesi, Milan e Inter. Le due società dovranno presentare il dossier per far sì che questo dibattito possa cominciare.