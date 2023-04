Stadio Milan: a San Donato proteste serrate contro l’impianto

Il Milan lavora duramente per il progetto stadio, alla ricerca di un'area che possa far sorgere il nuovo impianto...

Il Milan lavora duramente per il progetto stadio, alla ricerca di un'area che possa far sorgere il nuovo impianto. La prima opzione è quella di costruire l’impianto a La Maura, nella zona del vecchio ippodromo Snai. Ma nel corso delle ultime settimane sono spuntate fuori diverse alternative molto valide. Qualora il sindaco Sala e la sua giunta non dessero l’ok per l’ex ippodromo, il Milan potrebbe virare su altre zone. Si sonda da tempo il terreno di Sesto San Giovanni, ma anche a San Donato Milanese.