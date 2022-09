Nuovo stadio Milan-Inter, i tifosi perplessi sul numero di posti

In questi giorni si sta tornando a parlare del futuro stadio di Milan e Inter . Soprattutto per via del dibattito pubblico iniziato ieri, con protagonisti i due club e la Giunta comunale.

L’intenzione delle due squadre milanesi è chiara. Entro i prossimi 4-5 anni vogliono poter giocare le proprie gare casalinghe in un impianto moderno , in linea con gli standard europei.

Nel frattempo però i tifosi delle due squadre hanno espresso qualche perplessità. In particolare i tifosi rossoneri e nerazzurri sono rimasti perplessi per la scelta di una capienza meno estesa nel nuovo stadio . Ovvero un numero di posti a disposizione ne La Cattedrale inferiore a quello dell’attuale San Siro.

Ma la spiegazione arriva oggi dalle colonne di Tuttosport. Nelle discussioni di dibattito pubblico di questi giorni, sia Milan che Inter hanno spiegato il motivo per cui non converrà ampliare la capienza del nuovo stadio. Per andare oltre a quota 65 mila, sarebbe necessario costruire un terzo anello ne La Cattedrale. E ciò comporterebbe una spesa sostanziosa aggiuntiva (circa 200 milioni in più).