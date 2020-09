Stadi aperti al 25%: c’è il sì delle Regioni

MILANO – In occasione della conferenza delle Regioni, è stato approvato il protocollo che prevede la riapertura degli impianti sportivi fino ad un massimo del 25% della loro capienza, con un limite di 1000 spettatori per ogni settore all’aperto e 200 al chiuso. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, questo provvedimento, su cui hanno lavorato il Ministro dello Sport Spadafora, la Lega Serie A e la FIGC, verrà presentato oggi al Comitato Tecnico-Scientifico istituito dal Governo, a cui spetterà il compito di approvarlo, respingerlo o modificarlo.