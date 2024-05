Il Sindaco di San Donato: “Stadio? Una resterà a San Siro e l’altra no”

Lo stadio e i suoi oppositori : " Non c'è dubbio che la costruzione di uno stadio possa comportare dei disagi per i cittadini . Ma questa amministrazione è impegnata affinché i benefici siano infinitamente maggiori degli svantaggi e in questo anno e mezzo cercheremo di raccontarli alla cittadinanza. Gli stadi moderni accolgono le persone, propongono eventi da ricordare, un po' in stile americano. Bisogna dimenticare quelli del passato. Lo stadio, se fatto in un certo modo, può essere una grande opportunità per la città , ma ci tengo a ribadire che non è obbligatorio farlo a San Donato Milanese. Mi sembra, invece, che al momento ci siano delle strumentalizzazioni, da parte dei No-stadio, un po' troppo esagerate . Propongono sui social foto di tifosi che si picchiano, sporcizia, bottiglie di vetro in pezzi sparsi. Ci vorrebbe più equilibrio ".

Il destino delle milanesi: "Da appassionato e tifoso milanista, quindi non in veste di sindaco, sono convinto che, per restare competitive nel calcio moderno, le due squadre non giocheranno più nello stesso stadio. Secondo me una squadra resterà a San Siro, mentre l'altra andrà in un altro impianto, non so se a Rozzano o San Donato. E' solo una mia sensazione, non ne ho parlato con nessuno della società. Ma se è vero che WeBuild presenterà un progetto per ristrutturare l'impianto, garantendo la partecipazione di parte dei tifosi, e che il sindaco Sala, rispetto al passato, sta allargando le opportunità di allestire attività come musei e store nei pressi dello stadio, non è certamente una cosa da poco. Personalmente, mi sembra strano i due club possano giocare ancora nello stesso impianto".