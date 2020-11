MILANO – In casa Milan, in questo momento, le priorità sono i rinnovi di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da SportMediaset, prossimamente però anche quello di Zlatan Ibrahimovic diventerà una priorità per la dirigenza rossonera. La settimana prossima, quella della pausa delle nazionali, Maldini e Massara incontreranno Mino Raiola per parlare del rinnovo del portiere e potrebbe essere l’occasione per parlare anche del rinnovo di Ibra.