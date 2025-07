Milan, Sportiello verso l’addio: ecco chi potrebbe sostituirlo

Sono giornate piene per il mercato del Milan, in entrata e in uscita: il portiere sembra destinato a partire e c'è un nome per il sostituto

Sono giornate piene per il calciomercato del Milan, in entrata come in uscita. Uno dei ragionamenti in essere riguarda la porta. Definita la permanenza di Mike Maignan, sarà Marco Sportiello a lasciare i rossoneri.