Terremoto Milan, Tare fa piazza pulita: “Quasi 150 milioni per…” | Calciomercato

La rivoluzione di mercato del Milan è partita, ma certamente non ancora conclusa. Anzi, siamo solamente agli inizi di un ribaltone generale che ristrutturerà profondamente la rosa rossonera in vista della nuova stagione. Tare, infatti, è deciso a stravolgere la formazione del Milan, con importanti colpi di calciomercato in entrata e non solo. In agenda – come vedremo tra poco – ci sono infatti anche diverse cessioni decisamente rilevanti. Al punto che il terremoto rossonero sul fronte delle uscite potrebbe fruttare al club altri 150 milioni di euro circa, da aggiungere a quelli già incassati dalle cessioni di Reijnders e Theo Hernandez. Senza ulteriori indugi dunque, iniziamo subito l’elenco dei giocatori a rischio addio, con tutte le cifre nome per nome <<<