Milan, Allegri su Maignan: “È il capitano della squadra”

Un punto fermo per il nuovo Milan

Molto chiaro, quindi, mister Allegri sul ruolo di Maignan nel suo Milan: punto di riferimento e capitano. Giocatori come Maignan vanno tenuti stretti se si punta in alto: sicuro tra i pali, bravo con i piedi e leader dentro lo spogliatoio. Questo Allegri e la società l’hanno capito, e infatti hanno fatto di tutto per convincerlo a restare. Trattenere un leader così significa non solo blindare la porta, ma anche proteggere lo spirito del gruppo e la mentalità vincente.