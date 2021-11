Sport in lutto! Muore a 75 anni Giampiero Galeazzi

Lo sport piange la scomparsa di un grande uomo che per anni ha saputo raccontarlo a milioni e milioni di italiani.

Il giornalista sportivo della Rai ed ex canottiere, GiampieroGaleazzi, si è spento questa mattina a Roma all'età di 75 anni. Galeazzi fu professionista nel canottaggio: vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967 (che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968 e in quell'anno partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico.