Sport, firmati due decreti con aiuti a lavoratori e associazioni sportivi

Sport, parla Spadafora

MILANO – Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport italiano, si è così espresso sugli aiuti economici allo sport: “Sono contento di confermarvi che il ministro dell’economia Gualtieri oggi ha firmato i due decreti: sia quello per il bonus da 230 milioni per tutti i lavoratori sportivi che non avevano ancora ricevuto marzo e che automaticamente riceveranno anche aprile e maggio. E il sostegno a fondo perduto per le associazioni e le società dilettantistiche”.CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live