Sport.es – Firpo al Milan? Solo di fronte a offerte irrinunciabili

MILANO – Il Milan è stata, finora, la vera regina del mercato invernale. Merito di Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo a segno tre colpi, ritenuti fondamentali per il proseguo della stagione (tenendo presente i tre impegni del club di via Aldo Rossi). Soualiho Mieté, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori un mercato di primo piano. Senza dimenticare che molti club, in Italia e in Europa, ancora devono mettere a segno il primo colpo. E non è detto che lo facciano.

La rosa di Pioli è completa. Al 90% però, visto che manca all’appello un giocatore che possa far rifiatare Theo Hernandez. Il francese è l’unico all’interno di Milanello a non avere un vero e proprio cambio. Diogo Dalot è un terzino destro e spesso viene adattato a sinistra. Conti, è andato al Parma. L’arrivo di un terzino farebbe comodo e sarebbe la ciliegina sulla torta. Una ciliegina che però non sembra facile da trovare. Nelle ultime ore è stato proposto l’ex Palermo e Benevento Lazaar ancora per qualche ora del Newcastle visto che gli agenti del marocchino stanno trattando la risoluzione contrattuale. Ma il sogno di Maldini e Massare è un altro: Junior Firpo del Barcellona.