MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Spezia-Milan

La moviola del match tra Spezia e Milan

Minuto 15 - Lo Spezia reclama un calcio di rigore. Su schema su calcio d'angolo, il pallone viene scaricato per Nzola che va al tiro in caduta e Pobega devia ancora in angolo. I giocatori di Semplici protestano per un tocco di braccio del centrocampista rossonero, ma Doveri lascia correre dopo un breve silent check al Var. Il braccio di Pobega fa un movimento congruo ed è vicino al corpo.