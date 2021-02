Spezia 2-0 Milan, le dichiarazioni di Italiano nel post partita

MILANO – Vincenzo Italiano, allenatore dei liguri, si è così espresso al termine della gara tra Spezia e Milan, vinta 2 a 0 dai padroni di casa.

DAZN

SULLA VITTORIA STORICA: “Anche per il fatto di avere di fronte la prima della classe, una squadra stratosferica come il Milan… Aver visto i ragazzi giocare così dà grande soddisfazione”.

SUI GOAL: “Tutti hanno voglia di essere decisivi e dare una mano, è importante. È una vittoria che ci dà grandissimo morale. Fare una prestazione del genere contro il Milan è troppo importante, continuare con questo spirito sarà troppo importante”.

SU AGUDELO: “Ha delle qualità davvero da giocatore importante. Ha forza e velocità palla al piede. Da esterno non aveva reso benissimo, gli abbiamo chiesto di adattarsi a quel ruolo lì e sta iniziando a stupire tutti. Per noi è una grandissima sorpresa, si sta divertendo. Sta ottenendo buoni risultati e ne siamo contenti. È felicissimo di giocare lì”.

SU SAPONARA: “Ha chiesto lui di giocare in quella zona del campo per mandare i compagni in verticale. Si è sacrificato per limitare Dalot. Quando c’è questo spirito di sacrificio per un allenatore c’è soddisfazione. È stata una partita perfetta”.

SUL SUO FUTURO: “Penso che sia presto per parlare di futuro, siamo alla terza giornata di ritorno. È ancora lunga, l’unico obiettivo che ho è quello di raggiungere la salvezza, per noi sarebbe come uno scudetto”.

SkySport

SULLA VITTORIA: “Grandissima soddisfazione, merito ai ragazzi che sono stati concentratissimi. Sapevamo della forza del Milan, tutti hanno dato il 100%, tutti si sono sacrificati. Gara importante per noi, tre punti fondamentali per il nostro obiettivo. Ci auguro ci dia una grossa carica per il nostro obiettivo”.

SULLA GARA: “Non volevamo far crescere autostima al Milan, abbiamo fatto bene anche senza palla, siamo stati bravi a ripartire. Gara preparata bene, vincere con questo Milan è una soddisfazione enorme. All’andata avevamo perso 3-0 senza creare nulla, abbiamo modificato qualche aspetto, soprattutto quello di essere aggressivi, senza permettere ai loro giocatori di qualità di avere tutte quelle occasioni, ci siamo riusciti e siamo soddisfatti”.

SULLE VITTORIE: “Non sempre riusciamo a fare quello che proponiamo, perché i campioni ogni tanto ce lo impediscono. In queste due gare ci siamo riusciti e sono arrivate due vittorie. Le restanti gare saranno complicate e difficile, l’obiettivo è lontano, mancano ancora tanti punti”.