Spareggi| Italia sfortunatissima: ecco l’avversaria della semifinale

Ecco quale Nazionale l'Italia dovrà affrontare nella semifinale dei playoff di qualificazione ai mondiali 2022 e l'avversaria della finale

E poco fa c'è stato il sorteggio. Un sorteggio che non ha riso all'Italia. Gli azzurri, estratti nel terzo percorso, affronteranno in semifinale la Macedonia del Nord e, in caso di vittoria la vincente di Portogallo-Turchia. E proprio la Nazionale di Ronaldo e compagni era l'avversaria che Roberto Mancini avrebbe sperato di non avere nel proprio raggruppamento: "Chi eviterei ai play-off? Se abbiamo tutti i giocatori a disposizione possiamo incontrare chiunque, non è un grande problema Se proprio dobbiamo toglierne una dico il Portogallo, perché sarebbe una sfida dura per entrambe le squadre, ma per il resto possiamo affrontare chiunque. Il problema maggiore in queste settimana è stato rappresentato dai tanti infortuni arrivati in un momento decisivo. Ma non ci abbatteremo".