Spalletti chiude la porta a Zaniolo dopo l’infortunio: Europeo lontano

Convocazione all'Europeo lontanissima per Nicolò Zaniolo dopo l'infortunio rimediato nelle ultime ore. Spalletti...

Nicolò Zaniolo dovrà rinunciare quasi sicuramente a Euro 2024 . La notizia era nell'aria. A dare conferma è stato lo stesso commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti dopo aver parlato con il fantasista dell'Aston Villa. Una grave perdita dunque per l'Italia che dovrà cercare di proteggere il titolo senza di lui.

" Se ha parlato con Zaniolo? Sì, ci ho parlato prima. È durissima che possa rientrare, anzi escluderei la possibilità". Così Luciano Spalletti sulla possibilità che l'ex Roma possa tornare in tempo per disputare Euro 2024 con l'Italia.

