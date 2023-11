Spalletti: “Non era semplice, nulla è scontato. Adesso viene il bello”

Ieri a Leverkusen l'Italia ha pareggiato 0-0 contro l'Ucraina, conquistando il pass per l'Europeo 2024. Le parole del commissario tecnico

Ieri sera a Leverkusen l'Italia (senza giocatori del Milan) ha pareggiato 0-0 contro l'Ucraina, conquistando il pass per l'Europeo 2024. Dopo il match, il ct Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Sport, per commentare la qualificazione della Nazionale.

L'analisi: "Non era semplice e non è scontato nulla nel calcio, in generale. Noi abbiamo fatto una buona partita perché nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per andare a mettere al sicuro il risultato. Poi, non essendoci riusciti, la partita è diventata più sporca e fisica. Abbiamo messo la gente più fisica, ma in quel momento non si gioca più a calcio. L'Ucraina ha fatto vedere di essere una squadra attrezzata e che ci ha dato filo da torcere".

Se si è preso un momento per sé: "Non ho preso nessun momento. Non ho nessuna difficoltà perché conosco benissimo queste situazioni. Sono andato dentro per salutare chi era già rientrato, i miei collaboratori, il presidente e tutto l'entourage della Federazione, perché eravamo tutti attaccati a questo risultato. Siamo andati a fare quello che dovevamo fare, anche quel momento in cui ci si deve dire 'Bravi'".

In Germania per giocarsela: "Adesso viene il bello... (ride. ndr)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.