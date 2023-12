Spalletti: “Stiamo seguendo diversi profili, su Kayode e Koleosho vi dico…”

In esclusiva a Casa Italia, in onda su Rai Italia e Rai Play, ha parlato Luciano Spalletti che ha detto: "C'è qualche giovane forte che stiamo seguendo con attenzione, anche lontano dall'Italia. Kayode , l'esterno della Fiorentina? Lo avevo convocato ma si è infortunato. Ora cerchiamo di valutarli direttamente, dal vivo. Luca Koleosho nato negli Usa, attaccante del Burnley in Premier League e dell'Under 21 è un altro profilo piuttosto interessante".

Infine una battuta sugli Europei

"Gli Europei? Non si gareggia per accontentarsi, andremo in Germania per lottare su ogni fronte. Non possiamo che puntare al massimo, siamo i campioni in carica, non possiamo cercare una posizione inferiore a quella del 2020, anche se sarà difficile ripetersi".